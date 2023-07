OGC Nice - Mercato : en attendant Thuram, un autre cadre du Gym sur le départ

Avant son départ en stage en Espagne du côté de Gérone le 17 juillet, l'OGC Nice se prépare à perdre un premier cadre sur ce Mercato d'été... et il ne s'agit pas de Kephren Thuram, pour qui le Gym réclame 50 M€ aux clubs intéressés. En effet, selon Fabrizio Romano, Aaron Ramsey s'apprête à plier bagage pour retourner au Pays-de-Galles : à Cardiff City.

Initialement sous contrat avec le Gym jusqu'en juin dernier, Aaron Ramsey est apparu suffisamment de fois avec l'OGC Nice pour déclencher sa prolongation automatique d'une année supplémentaire (2024). Satisfait de son rendement, les dirigeants azuréens ont tenté de convaincre l'ancien joueur de la Juve et d'Arsenal de prolonger. En vain.

Malgré un intérêt d'Al-Ettifaq, formation saoudienne entraînée par Steven Gerrard, Ramsey s'apprête à revenir à son premier club, seize ans après son départ chez les Gunners. Toujours d'après le journaliste italien, les examens médicaux préalables à la signature de son contrat à Cardiff City seraient prévus pour ce jeudi.

Aaron Ramsey, set to return to Cardiff as agreement has been reached to sign the midfielder from OGC Nice. ✨🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿



Medical tests today and then contract to be signed, if all goes to plan. pic.twitter.com/Amuf7zP3D4