OGC Nice – Mercato : encore un renfort offensif de poids pour Galtier ?

Julien Fournier a affirmé ces derniers jours que l'OGC Nice allait se calmer un peu sur la fin du Mercato, et le succès des Aiglons hier à Lille (4-0) a laissé entrevoir un gros potentiel offensif au sein de la formation azuréenne. Mais le site Football Insider annonce pourtant un intérêt niçois pour Odsonne Edouard.

L'attaquant français, international Espoirs, a inscrit 22 buts la saison passée avec le club écossais. A 23 ans, il figure aussi sur les tablettes de Brighton et de Crystal Palace. Avec l'arrivée du Japonais Kyogo Furuhashi, le Celtic serait ouvert à la vente d'Edouard. Et Nice serait sur le point de formuler une autre pour l'ancien du PSG, toujours selon Football Insider. A suivre...

