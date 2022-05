OGC Nice - Mercato : Galtier a chipé un attaquant prometteur au LOSC en catimini

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

L’OGC Nice réalise une bonne saison en championnat. Les Aiglons sont encore en course pour aller chercher une place qualificative en compétition européenne à l’issue de la saison. Malgré la défaite contre Nantes, en finale de Coupe de France, les Niçois sont dans une bonne dynamique. Alors que leur mercato s’annonce intense, Galtier a chipé un joueur attaquant du LOSC.

Galtier se sert au LOSC...

Sur Twitter, Thomas Gucciardi annonce que l’attaquant lillois de 17 ans, Badredine Bouanani va signer son premier contrat pro en faveur de l’OGC Nice. Le buteur arrivait en fin de contrat aspirant avec le LOSC et a refusé de prolonger avec le club nordiste. Voilà qui pourrait raviver quelques tensions entre celui-ci et Galtier, parti de Luchin avec perte et fracas l'été dernier...

De sources lilloises, c’est fait pour Badredine Bouanani à Nice. 1er contrat pro à venir pour l’attaquant prometteur né en 2004 (17 ans) https://t.co/toB97v2ySM — Thomas (@ThomGucciardi) May 12, 2022

Pour résumer Arrivé sur le banc de l’OGC Nice l’été dernier, en provenance du LOSC, Christophe Galtier a chipé un attaquant prometteur à son ancien club. Un jeune attaquant, de 17 ans, du LOSC va signer un contrat pro avec l'OGC Nice.





Adam Duarte

Rédacteur