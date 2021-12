OGC Nice - Mercato : Galtier à la lutte avec l’AS Monaco pour une pépite

Zapping But! Football Club RC Lens : La question de la semaine

Avec l'arrivée d'Ineos il y a quelques années, l'OGC Nice a acquis une ambition nouvelle qui lui permet de concurrencer les plus gros clubs de Ligue 1 sur des dossiers d'avenir. De plus en plus régulièrement, le club de Christophe Galtier se frotte à son grand rival local de l'AS Monaco sur des dossiers prometteurs.

Sur les derniers mois, on est même sur un match nul puisque si le Gym a arraché la signature de Calvin Stengs, le club princier s'est vengé en ramenant la signature d'une autre pépite néerlandaise Myron Boadu. La prochaine bataille Nice – Monaco aura probablement lieu du côté du Portugal.

Gilson « Benchimol » Tavares, un enjeu pour l'avenir ?

En effet, comme l'affirme A Bola, Niçois et Monégasques sont en bataille pour l'attaquant capverdien d'Estoril Praia Gilson « Benchimol » Tavares (19 ans). Les deux clubs ont formulé leur proposition.

S'il n'est pas encore apparu avec l'équipe fanion en première division, le buteur – qui est sous contrat jusqu'en juin 2024 avec son club – brille avec l'équipe réserve d'Estoril en Liga Revelação où il a déjà inscrit 4 buts en 6 matchs.

Derby azuréen ⚔️ pour un jeune prospect ?



