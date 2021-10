OGC Nice - Mercato : Galtier a lancé une première piste pour cet hiver

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

Comme Christophe Galtier en a pris l'habitude partout où il est passé, sa première mission en arrivant à Nice a été de bâtir une défense solide. Avec quatre buts encaissés lors des neuf premières journées (et huit matches joués), celle des Aiglons se porte bien. On ne peut mieux, même, puisqu'elle est la plus imperméable de l'élite. Rien à dire, donc, sur Walter Benitez, qui garde magnifiquement les cages niçoises.

Mais ça n'empêche pas les Rouge et Noir de lorgner un autre gardien, dans le cas où l'Argentin de 28 ans se blesserait ou viendrait à partir. Selon le média allemand Rheinische Post, le Nigérian du Sparta Rotterdam Maduka Okoye (21 ans) serait dans leur viseur. D'ailleurs, ses représentants seraient dans le sud de la France actuellement pour négocier un futur transfert. Ça aurait pu être Marseille ou Monaco mais le média allemand Voetbal Primeur croit savoir qu'il s'agit de l'OGCN. Le site Transfermarkt situe la valeur du joueur à 1 M€.

🧤 L'#OGCNice sur la piste d'un gardien nigérian ?



Selon @rponline, les représentants de l'international 🇳🇬 Maduka Okoye (21 ans, Sparta Rotterdam 🇳🇱) seraient actuellement dans le Sud de la France pour évoquer le #mercato 2022



Le Gym serait concerné d'après @VoetbalPrimeur pic.twitter.com/QR5pUfdeDg — Sky Nissa 🦅 (@pantalon_blanc) October 11, 2021