OGC Nice - Mercato : Galtier attend un Jérémy Doku bis en janvier

Christophe Galtier est satisfait de son groupe à l’OGC Nice mais n’a pas caché qu’il ne verrait pas d’inconvénient à recruter un nouvel ailier au mercato hivernal. « J’ai un effectif très intéressant mais on s’aperçoit que sur les côtés il peut nous manquer quelqu’un, même si Hicham Boudaoui me satisfait dans ce qu’il nous propose sur le côté », a-t-il glissé hier en conférence de presse.

Du coup, Julien Fournier a activé ses réseaux pour attirer un nouvel ailier. Selon L’Équipe, trois noms se dégagent pour le moment. L’un d’eux est celui de Bryan Gil, dribbleur espagnol en situation d’échec à Tottenham. Le joueur de 20 ans n’a pas débuté un match de Premier League alors que, pour l’enrôler l’été dernier, le club londonien avait payé 25 millions d’euros hors bonus et laissé partir Erik Lamela au Séville FC. Six mois plus tard, le Gym réfléchit à l’accueillir sous forme de prêt.

Une autre cible de Galtier est l’ailier belge Francis Amuzu (22 ans). « Parfois comparé à Jérémy Doku, de trois ans son cadet, et également issu d’Anderlecht, cet ancien international Espoirs est apparu à 26 reprises cette saison (5 buts) sans pour autant être un titulaire indiscutable chez les Mauves, rappelle le quotidien sportif. Pour l’heure, aucune offre n’a encore été transmise par Nice au club bruxellois. » L’identité du troisième joueur ciblé par Nice cet hiver n’a pas filtré.

