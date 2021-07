OGC Nice - Mercato : Galtier en passe de signer cet ancien marseillais ?

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les stats de la carrière d'El Pibe de Oro

C'est le quotidien l'Equipe qui fait ce matin le point sur le mercato de l'OGC Nice. Et qui donne une bonne nouvelle à tous les supporters du club azuréen. En effet, Christophe Galtier ne serait plus très loin d'un accord avec le milieu de terrain de Southampton, Mario Lemina. L'OGCN aurait déjà un accord avec l'ancien marseillais sur un contrat de trois ans.

Seul souci, et non des moindres, les Saints auraient des propositions de clubs anglais plus alléchantes financièrement. Autres cibles avouées de Galtier : les deux joueurs de Montpellier, Jordan Ferri, le milieu de terrain, et l'attaquant, Gaëtan Laborde. Là-encore, les indemnités de transfert devraient être élevées...