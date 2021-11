OGC Nice - Mercato : Galtier fonce sur une révélation de L1 qui affole l’Europe

Zapping But! Football Club Le duel de la semaine

Mohamed-Ali Cho pourrait ne pas s’éterniser à Angers. À un an et demi de la fin de son contrat avec le SCO, l'attaquant international Espoir français (17 ans) fait l'objet de manifestations d'intérêt de plusieurs clubs étrangers de renom : l'Atlético Madrid, Chelsea, et désormais l'AC Milan.

Selon L’Équipe, le club lombard avait dépêché un émissaire au stade des Alpes, à Grenoble, jeudi, à l'occasion du match de qualifications à l’Euro Espoirs France - Arménie (7-0). Au regard de la situation financière du SCO, un départ de Cho n'est pas à exclure l'été prochain, ajoute le quotidien sportif.

Cela tombe bien puisque l’OGC Nice serait également sur les rangs. « Le Gym suit de très près la jeune pépite d’Angers Mohamed-Ali Cho, glisse l’insider niçois NaninhoJR. L’OGC Nice estime avoir les arguments nécessaires pour convaincre l’attaquant international espoirs. Si le club ne compte pas bouger cet hiver - il se pourrait qu’il passe aux choses sérieuses l’été prochain afin de doubler la concurrence - qui est rude - sur ce dossier ! »

