OGC Nice - Mercato : Galtier n'a pas encore tranché pour l'avenir de Kluivert

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

Brillants en Coupe de France face à l'OM (4-1) mercredi, Justin Kluivert et Marcin Bulka, respectivement prêtés par l'AS Rome et le PSG, seront-ils toujours joueur de l'OGC Nice en 2022-23 ? Du côté de Christophe Galtier, on se refuse pour l'heure d'avancer une issue...

En effet, comme son président Jean-Pierre Rivère, le coach du Gym a renvoyé la question du Néerlandais à plus tard : « Comme pour Marcin, c'est beaucoup trop tôt pour en parler et je crois savoir qu'il n'y a pas de discussion entre Justin, ses conseillers et la direction du club. On est focus sur la compétition », a expliqué Christophe Galtier, conscient que sur le dossier Kluivert au moins Nice aura la main grâce à son option d'achat.

« Mais après, il reste, comme pour Marcin, la volonté du joueur du savoir ce qu'il veut faire. Mais ça viendra beaucoup plus tard dans la saison », a conclu le technicien.