OGC Nice – Mercato : Galtier pourrait voir débarquer un nouvel attaquant !

Comme il l'a laissé entendre il y a quelques jours, Christophe Galtier a ouvert la porte à deux de ses joueurs au Mercato d'hiver à l'OGC Nice. Ecarté du groupe depuis plusieurs matchs et finalement non appelé pour la CAN avec la Côte d'Ivoire, l'ancien rémois Hassane Kamara dispose d'un bon de sortie. Selon Foot Mercato, l'ancien Rémois serait notamment dans les bons papiers de Watford (Premier League).

Un ailier en cas de départ de Kamara et/ou Claude-Maurice ?

Du fait de son manque de temps de jeu, Alexis Claude-Maurice est aussi susceptible de filer en prêt pour glaner du temps de jeu. Ces deux départs pourraient ouvrir le ticket à une arrivée selon Nice-Matin.

Si « ACM » aura sans doute une chance de se montrer au début d'année du fait des départs à la CAN de Mario Lemina (Gabon), Hicham Boudaoui et Youcef Atal (Algérie), son départ ou celui de Kamara pourrait entraîner une arrivée offensive. Pour l'heure, les Aiglons se sont mis en veille à ce poste...