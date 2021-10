OGC Nice - Mercato : Galtier prêt à signer un chèque de 15 M€ pour une pépite du RC Lens ?

Zapping But! Football Club Top10 Buteurs de Ligue1 9eme journee

Il n'aura fallu qu'un tout petit mois pour voir les rumeurs de transferts reprendre de plus belle après la fin du marché estival. L'une d'elles concerne l'OGC Nice, qui possède de gros moyens grâce à son propriétaire, Ineos. D'après Foot Mercato, Christophe Galtier ciblerait le latéral droit du RC Lens Jonathan Clauss (29 ans), tellement bon depuis un an dans son rôle de piston qu'il est aux portes de l'équipe de France.

Cependant, selon FM, l'AS Monaco serait également sur le coup et il faudrait un chèque de 15 M€ pour inciter les Sang et Or à lâcher leur Alsacien. Arrivé de Bielefeld à l'été 2020, Clauss est encore sous contrat pour un an et demi avec le Racing. Sa cote est estimé à 8 M€ par Transfermarkt. Mais vu la qualité de ses prestations et pour peu que Didier Deschamps fasse appel à lui lors des prochains rassemblements, elle pourrait s'envoler…

