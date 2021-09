OGC Nice - Mercato : Galtier sur le point de s'offrir une pépite de Vieira

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

Avec les arrivées de Jean-Clair Todibo, Calvin Stengs, Melvin Bard, Justin Kluivert, Mario Lemina, Pablo Rosario, Marcin Bulka et Andy Delort, l'OGC Nice a réalisé un mercato estival 2021 séduisant.

Mais malgré la fermeture du mercato, le club azuréen continue de prospecter pour dénicher de jeunes talents. Et selon les informations du journaliste italien, Fabrizio Romano, le Gym serait sur le point de boucler l'arrivée de la pépite de Crystal Palace, Zion Atta, qui évolue au poste d'ailier gauche. Un accord verbal entre l'OGC Nice et le joueur de 16 ans aurait été conclu depuis plusieurs semaines. L'officialisation devrait intervenir dans les prochaines heures.

Crystal Palace talent Zion Atta (16) is set to complete move to OGC Nice today. Deal verbally agreed weeks ago and now signed. Juventus were also interested - deal now agreed with Nice. 🇫🇷🤝 @thesecretscout_ #OGCNice #CPFC