OGC Nice – Mercato : Ineos rate un joli coup à Arsenal !

Si Inéos espérait profiter de l'opportunité Reiss Nelson (Arsenal) pour réaliser le premier gros coup de l'été à l'OGC Nice, les Aiglons vont devoir se trouver un nouveau bon plan pour remplacer Nicolas Pépé en attaque.

En effet, comme le rapporte Fabrizio Romano, l'ailier de 23 ans – qui arrivait en fin de contrat en juin – va finalement rempiler avec les Gunners jusqu'en juin 2027 après avoir repoussé toutes les offres le concernant.

Cette saison, Reiss Nelson à Arsenal c'était 3 buts et 3 passes décisives en 18 apparitions et seulement 590 minutes de temps de jeu. Un joker amené à avoir de l'importance à l'avenir dans l'effectif de Mikel Arteta.

? Arsenal have reached full agreement with Reiss Nelson over new long term deal, as revealed weeks ago — player verbally agreed, here we go #AFC



It will be valid until 2027 with option for further season.



Club waiting for Reiss to sign asap to avoid new bids from other clubs. pic.twitter.com/O4Oufo91cn