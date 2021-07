OGC Nice - Mercato : Kluivert avec Galtier, ce serait imminent

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

Christophe Galtier, l'entraîneur de l'OGC Nice, est en passe d'accélérer le mouvement au sujet du mercato estival. Après Jean-Clair Todibo et Calvin Stengs, Justin Kluivert ne devrait plus trop tarder à rejoindre le club azuréen.

En effet, et selon les informations de Nicolo Schira, bien renseigné en matière de transferts, la Roma et l'OGC Nice auraient trouvé un accord.

Il s'agirait d'un prêt avec une option d'achat estimée à 10 millions d'euros.

