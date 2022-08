OGC Nice – Mercato : l'arrivée de Kasper Schmeichel est imminente !

Après avoir entériné en début de semaine la venue d'Aaron Ramsey (ex-Juventus, 31 ans) au milieu, l'OGC Nice a accéléré son recrutement de joueurs d'expérience ces dernières heures. Il n'est pas exclu que, d'ici à dimanche et la reprise de la Ligue 1 contre Toulouse (13h), les Aiglons comptent un nouveau gardien dans leur rang.

Sauf retournement de situation de dernière minute, il s'agira bel et bien de Kasper Schmeichel (Leicester City, 33 ans) que les Foxes ne rechignent désormais plus à lâcher. D'après le journaliste transalpin Nicolo Schira, les discussions sont rentrées dans leur « phase finale ».

Le Danois serait déjà d'accord avec l'OGC Nice pour un contrat de deux saisons (2024) avec une troisième année optionnelle...

