OGC Nice - Mercato : l'OM a bien pris les devants pour Kluivert

Prêté à l'OGC Nice en 2021-22, Justin Kluivert a fait enrager Christophe Kluivert par son inconstance. Au final, le bilan de l'ailier néerlandais de 23 ans n'est pas mauvais (6 buts et 6 passes décisives en 31 matches) mais vu son potentiel, les Aiglons étaient en droit d'attendre mieux de sa part. Car, quand il s'est décidé à jouer, ça a fait très mal, comme peuvent en témoigner les Marseillais, balayés en quarts de finale de la Coupe de France (1-4) à l'Allianz Riviera, avec un but du fils de Patrick...

L'OM a visiblement été marqué par Kluivert puisque, selon le journaliste spécialisé dans les transferts Gianluca Di Marzio, Pablo Longoria a profité de son escapade à Turin pour négocier le prêt de Luis Henrique au Torino, pour évoquer le cas de Kluivert avec un dirigeant de l'AS Roma. L'ailier gauche figure sur les tablettes phocéennes au même titre que Bryan Gil (Tottenham). Mais les relations entre l'OM et les Giallorossi sont meilleures qu'avec les Spurs depuis que la Roma a envoyé Pau Lopez et Cengiz Ünder en Provence l'été dernier...

#RT @FabrizioRomano: Olympique Marseille had direct conversations with AS Roma for Justin Kluivert as potential target, as per @DiMarzio. He's in the list alongside Bryan Gil. ⚪️🔵 #TeamOM



Bryan Gil potential deal, still considered not easy. Kluivert is one of the options. #OM