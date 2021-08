OGC Nice - Mercato : la huitième recrue de Galtier officialisée d'ici 48 heures ?

Zapping But! Football Club Top 20 : joueurs en fin de contrat

Selon les informations du journal L'Equipe, l'OGC Nice aurait transmis une offre de 10 millions d'euros pour Andy Delort à Montpellier, qui devrait l'accepter. L'attaquant et capitaine montpelliérain est attendu mardi ou mercredi à Nice pour passer sa traditionnelle visite médicale et signer un contrat de deux saisons plus une en option avec le club azuréen.

Après Jean-Clair Todibo, Calvin Stengs, Melvin Bard, Justin Kluivert, Mario Lemina, Pablo Rosario et Marcin Bulka, Andy Delort devrait donc devenir la huitième recrue estivale des Aiglons.

