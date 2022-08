OGC Nice – Mercato : le Gym déboule sur une ex piste de l'OM, de l'OL et du FC Nantes !

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

Si son nom avait circulé pour la première fois en France du côté de l'OL et du FC Nantes avant de devenir un nom régulièrement cité à l'OM, Kerem Akturkoglü (Galatasaray, 23 ans) pourrait bien débarquer dans un autre club de Ligue 1 encore jamais cité jusqu'alors !

L'assaut bientôt lancé pour Akturkoglü (Galatasaray) ?

En effet, si l'on en croit le média local Aksam Sport, l'OGC Nice – qui ne parvient pas à conclure la signature de l'espoir belge Françis Amuzu (Anderlecht) - s'est lancé dans la course à l'international turc (11 buts, 6 passes en 47 matchs TTC l'an passé). Le Gym serait même prêt à dégainer une première offre d'envergure pour s'offrir Akturkoglü.

Sous contrat jusqu'en juin 2026 avec le club stambouliote, le natif de Kocaeli est déjà valorisé par Transfermarkt à plus de 15 M€ (16,5 M€). A ce tarif, ni Nantes – qui était prêt à mettre 6 M€ sur la table avant sa prolongation de décembre dernier – ni l'OM ne pourront suivre... Quant à l'OL, il semblerait que, depuis l'arrivée de Tetê et de Romain Favre, la venue d'un nouvel ailier ne soit plus d'actualité.