OGC Nice – Mercato : le Gym devancé par Chelsea pour un crack de l'Inter Milan ?

Les Aiglons poursuivent leur mercato estival. Après une bonne saison 2021 2022, l’OGC Nice veut une nouvelle fois viser le haut de tableau en Ligue 1. Depuis plusieurs jours, les dirigeants niçois travaillent sur l'arrivée d'un jeune milieu de terrain prometteur, de l'Inter Milan. Cependant, Chelsea serait sur le point de devancer le Gym dans ce dossier.

Selon les informations de Fabrizio Romano, Chelsea fait le forcing pour tenter de signer Cesare Casadei. Les Blues vont soumettre une nouvelle offre cette semaine au club italien. Les prochains jours seront décisifs dans ce dossier.

Key days ahead for Cesare Casadei deal. Chelsea are pushing to get it done and beat OGC Nice in the race to sign top Italian talent from Inter.



New bid to be submitted this week as expected.