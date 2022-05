OGC Nice - Mercato : le Gym n'a plus la main sur le dossier Kluivert

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

S'il est plutôt apprécié de Christophe Galtier qui l'a régulièrement utilisé lorsqu'il n'était pas blessé (26 apparitions en L1 pour 4 buts et 5 passes décisives), Justin Kluivert (23 ans) pourrait ne pas aller au delà de son prêt à l'OGC Nice.

En effet, comme le rapporte Sky Sport Italia, le club azuréen disposait bel et bien d'une option d'achat prioritaire et obligatoire, incluse par l'AS Rome mais celle-ci était soumise à une qualification directe pour la prochaine Ligue des Champions.

L'absence de C1 permet à Rome de revoir son prix à la hausse

En course pour disputer au mieux la place de quatrième et donc la qualification pour les phases de groupe de la Ligue Europa, Nice ne dispose plus de cette clause fixe... Et le club italien n'est pas disposé à céder Justin Kluivert au tarif initialement convenu.

Le dossier n'est pas encore cuit pour le Gym mais Ineos devra sans doute mettre davantage la main au porte-feuille pour l'ailier néerlandais. Affaire à suivre.

