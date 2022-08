OGC Nice – Mercato : le Gym vise encore du lourd dont une cible du Barça, du Real et du PSG !

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

L’OGC Nice poursuit son joli recrutement lors de ce mercato estival. Après les arrivées de Kasper Schmeichel et d’Aaron Ramsey, les dirigeants comptent encore signer d’autres accords avant la fin du mois d’août. Le secteur offensif est l’une des priorités et plusieurs pistes sont étudiées. Cependant, l’une des pistes des Aiglons est une cible du Barça, du Real et du PSG.

Benjamin Sesko observé

Selon les informations de Foot Mercato, l'OGC Nice suit de près l’attaquant du RB Salzbourg, Benjamin Sesko. Cependant, ce dossier a de fortes chances de ne pas aboutir, car le joueur serait sur le point de signer en Allemagne à Leipzig.

La forte concurrence et le prix demandé par Salzbourg réduisent encore plus les chances des Aiglons dans ce dossier.