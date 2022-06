OGC Nice – Mercato : le remplaçant de Dante déniché en Bundesliga ?

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

S'il a encore prolongé son contrat d'un an à l'OGC Nice, Dante (38 ans) ne sera pas éternel au Gym. En parallèle du dossier Galtier (qui pourrait filer au PSG), Ineos travaille déjà à la succession de son capitaine brésilien.

D'après Bild, les Aiglons regardent en Bundesliga pour remplacer l'ancien défenseur du LOSC et du Bayern Munich. Le nom d'Ozan Kabak (Schalke 04, 22 ans) est cité. Toujours selon la publication allemande, Nice aurait même formulé une première offre de 6 M€ pour l'international turc. Offre refusé par le club de la Ruhr qui attend au moins 8 M€.

Sous contrat jusqu'en juin 2024 avec la formation de Gelserkirchen, le défenseur de 22 ans sort d'un prêt mitigé en Angleterre, du côté de Norwich City (12 apparitions TTC).

