OGC Nice - Mercato : un indésirable de Galtier plie bagages (officiel)

L'OGC Nice a officialisé ce mercredi le départ de Pedro Brazão. Le milieu offensif portugais, qui n'a disputé qu'une seule rencontre de Ligue 1 sous les couleurs des Aiglons, s'est engagé avec Famalicão, 9e de Liga NOS la saison dernière.

"L’OGC Nice et Famalicão sont tombés d’accord sur le transfert du milieu offensif Pedro Brazão (18 ans). Formé à l’OGC Nice, Pedro Brazão a disputé une rencontre de L1 avec l’équipe fanion des Aiglons, le 24 avril 2019 contre Caen. L’international U19 portugais était prêté à Lausanne la saison passée. Lausanne où il a disputé 21 matchs et inscrit 1 but. En cet été 2021, Brazão quitte définitivement la Côte d’Azur pour rejoindre son Portugal natal. Il y évoluera sous les couleurs de Famalicão, club qui a achevé la dernière saison à la 9ème position de la Liga Nos", peut-on lire sur le communiqué du club azuréen.

L’OGC Nice lui souhaite beaucoup de réussite dans la suite de son parcours. — OGC Nice (@ogcnice) August 18, 2021