OGC Nice – Mercato : les Aiglons visent un international allemand de Naples

Pas rassasié malgré l'arrivée d'Aaron Ramsey en provenance de la Juventus de Turin, l'OGC Nice continue de regarder sur des profils de milieu défensif d'expérience pour la saison à venir.

Si l'on en croit le journaliste italien Nicolo Schira, le Gym de Lucien Favre est notamment sur les rangs pour récupérer le milieu défensif allemand de Naples, Diego Demme (30 ans), lequel veut quitter l'Italie cet été. En plus des Aiglons, Everton est aussi sur le coup.

Sous contrat jusqu'en juin 2024, l'ancien joueur du RB Leipzig sort d'une saison très compliquée avec Naples où il n'a joué que 1038 minutes (25 apparitions, 1 buts) du fait de ses pépins physiques (fissure du ligament, Covid, etc.).

