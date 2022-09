OGC Nice - Mercato : les manœuvres des Aiglons pour Dieng (OM) dévoilées

Zapping But! Football Club Instant Mercato : Lukaku proposé au PSG, Moses Simon dans les petits papiers de l'OM

Après une visite médicale s'étant mal passée jeudi soir, jour de la clôture du mercato, l'OGC Nice a donné une seconde chance à Bamba Dieng hier vendredi. Une nouvelle batterie d'examens a été effectuée et les négociations entre les Aiglons et l'OM ont repris. Sauf qu'elles n'ont pas abouti. Le président marseillais, Pablo Longoria, a expliqué plus tard dans la journée que son homologue niçois avait voulu revenir sur l'accord négocié la veille, sans donner de chiffres.

Mais dans son édition du jour, L'Equipe explique ce qui s'est réellement passé. Jeudi, l'OGC Nice avait accepté de payer 9 M€ plus 3 M€ de bonus rapidement atteignables. Mais vu les doutes générés par l'état physique du Sénégalais, le Gym a finalement proposé un prêt avec option d'achat à l'OM, puis un transfert avec une base fixe plus faible. Inacceptable pour l'OM, qui n'a pas voulu revenir sur l'accord préalablement négocié. Les agents de Dieng ont alors voulu arranger les choses en réduisant la durée initiale du contrat (cinq ans) ainsi que son contrat. Sans succès. Bamba Dieng passera donc la saison 2022-23 à l'OM !