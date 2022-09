Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Paris tente Lewandowski, mais...

A la veille de Nice – Cologne (1-1), Lucien Favre avait surpris son monde au moment de parler de Ross Barkley, ne semblant pas vraiment connaître l'ancien joueur de Chelsea ni s'être impliqué dans son recrutement.

« On m'a dit que c'était plus un 8 », avait alors sobrement commenté le technicien suisse, laissant entendre des divergences dans le Mercato. Présent ce vendredi pour la présentation de Ross Barkley, Lucien Favre s'est repris et a calmé les premières critiques :

« Je connais la carrière de Ross Barkley. Il a joué 35 fois en équipe d'Angleterre et dans de grands clubs comme Chelsea. On était en fin de Mercato, c'était une opportunité et je pense que c'est une bonne idée de l'avoir pris ».

Aaron Ramsey sur le flanc pour au moins trois semaines et Mario Lemina pas en état de jouer à Ajaccio, Ross Barkley – qui s'est préparé tout l'été avec la réserve de Chelsea – ne sera pas de trop pour renforcer le milieu du Gym. Des Aiglons qui ont connu un début de saison assez cauchemardesque en Ligue 1 (16e).