OGC Nice - Mercato : mauvaises nouvelles dans les dossiers Gil et Lingard

Zapping But! Football Club Olympique de Marseille : La question de la semaine

Cette saison (2021-2022) avec Tottenham, l’ailier gauche Bryan Gil a disputé 19 matches toutes compétitions confondues. Depuis son arrivée à Londres l’été dernier, il n’a disputé que 755 minutes sous les ordres Nuno et Antonio Conte. Ni l’un ni l’autre n’ont accordé suffisamment de confiance au joueur pour le voir davantage sur les terrains.

Le natif de Barbate dans la province de Cadix a notamment délivré une passe décisive en marge des qualifications de l’Europa League. Plutôt satisfaisant dans ses prestations, l’attaquant de 20 ans créer la convoitise auprès de plusieurs clubs européens. C’est le cas du Valence FC et de la Real Sociedad, qui souhaiteraient enrôler le jeune talent sous forme de prêt.

Une information qui a de quoi susciter l’attention de l’OGC Nice qui miserait également sur Bryan Gil pendant ce mercato hivernal. Le joueur est quant à lui lié au club londonien jusqu’au 30 juin 2026. Sa valeur marchande est estimée à 28 millions d’euros d’après Transfermarkt.

L'autre piste creusée par le Gym en attaque, Jesse Lingard a pris un coup dans l'aile puisque Nicolo Schira annonce que Newcastle s'est aussi positionné sur l'attaquant de Manchester United. Les négociations officielles ont même démarré il y a quatre jours.

#Newcastle have officially asked Jesse #Lingard on loan and are in talks with #ManchesterUnited to sign the player as anticipated 4-days ago. #transfers #NUFC #MUFC #mutd pic.twitter.com/1EivBnGKyH