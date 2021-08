OGC Nice - Mercato : Nicollin répond à Galtier pour Delort !

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

C’est tendu entre Nicollin et Galtier. Le président de Montpellier, Laurent Nicollin, semble au courant des rumeurs concernant un intérêt de l’OGC Nice, pour son buteur Andy Delort.

Pourtant Christophe Galtier a avoué n’avoir « jamais entendu parler de Delort à Nice » même s’il est bien à la recherche d’un attaquant supplémentaire durant ce mercato et penserait aussi à son ancien joueur, Burak Yilmaz.

Des propos qui n’ont pas maqué de faire réagir le président du MHSC lors d’un entretien accordé à Midi Libre. « J'attends du concret. Je ne suis pas le perdreau de l'année. Dans la vie, il faut être droit et digne. Si tu veux un joueur, tu assumes. Que les hommes prennent position, leurs responsabilités et disent ce qu'ils veulent. On est des gens adultes. On a assez de rapports les uns les autres pour s'appeler. Et dire, je suis ton joueur depuis un moment, je le veux. Mais ne fais pas croire que tu l'as découvert en regardant Amazon. ».

Laurent Nicollin semble donc prêt à étudier les offres pour Delort d’autant plus qu’il a également déclaré « s'il souhaite partir et si j'ai le montant que je souhaite ». La porte semble clairement ouverte à un départ pour l’attaquant algérien, reste désormais à savoir à quel prix. Affaire à suivre.

#football West Ham va revenir à la charge pour Laborde, De Préville ne sera pas Montpelliérain, des approches pour Sambia, la com' de Galtier qui irrite au @MontpellierHSC... Le point mercato #MHSC #teammhsc 🔶🔷 https://t.co/SJQiI5hBBY via @Midilibre — Midi Libre Sports (@MidiLibreSports) August 21, 2021