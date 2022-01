OGC Nice – Mercato : pour griller l'OM, Galtier veut se servir à Manchester United !

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : La question de la semaine

L'info est signée FootMercato. Le média révèle ce lundi un intérêt de Nice, actuel dauphin du PSG en L1, devant l'OM, pour Jesse Lingard, l'attaquant de Manchester United. Prêté à West Ham la saison passée, le joueur n'a jamais été titularisé en Premier League depuis le début de l'exercice actuel.

Newcastle et West Ham aussi veulent Lingard

Newcastle et West Ham seraient aussi sur les rangs de l'international anglais (29 ans). Christophe Galtier pousserait pour faire venir l'ailier, en fin de contrat. « Nice avait déjà tenté une approche pour Lingard il y a exactement un an, et il a en tout cas fortement suggéré ce nom à sa direction », écrit FM. A suivre...

🚨Info : • #Nice est intéressé par Jesse Lingard 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 cet hiver.



• Profil validé par Christophe Galtier 🇫🇷.



• Dossier financièrement complexe mais pas impossible.



• Concurrence avec plusieurs clubs dont #Newcastle.https://t.co/O9Do9itYoZ — Santi Aouna (@Santi_J_FM) January 24, 2022