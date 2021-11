OGC Nice - Mercato : quatre joueurs de renom déjà dans le collimateur ?

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

Si cela n’est pas un coup de pression, cela y ressemble comme deux gouttes d’eau. Dans une longue interview accordée à L’Équipe, Julien Fournier en a profité pour passer quelques messages. Dont un cinglant à l’attention de Calvin Stengs et Justin Kluivert, recrutés cet été par l’OGC Nice mais qui déçoivent pour le moment.

« J’attends plus d’eux, a-t-il déclaré avant d’élargir son cercle des déceptions. Même si les blessures font partie de la vie d’un sportif de haut niveau, il est évident que j’attends plus de Justin que j’attends plus de Calvin, que j’attends plus de Kasper (Dolberg), que j’attends plus d’Alexis (Claude-Maurice). Ils doivent donner plus au club. Ils le savent. »

Loin de tout jeter, Fournier rappelle surtout l’investissement consenti par l’OGC Nice pour recruter ces joueurs d’avenir. « Ils sont fantastiques dans leur investissement et leur mentalité. Mais la réalité, c'est le terrain : on a presque fait treize matchs sans eux. À un moment, il faut qu’ils nous rejoignent, a-t-il martelé. L’équipe tourne, il y a un bon entraîneur, un modèle de jeu, ils ont été choisis, on a misé de l’argent sur eux, on les a mis dans un confort, maintenant il faut donner. On a besoin d’eux. Ce ne sont pas des joueurs anodins. »

