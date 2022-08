OGC Nice - Mercato : revirement pour Cavani, Favre fonce sur un ex crack du LOSC !

Lucien Favre souhaite encore recruter des joueurs offensifs au mercato. Menée par Dave Brailsford, la direction sportive de l’OGC Nice veut frapper un grand coup et récupérer Nicolas Pépé sous la forme d'un prêt. Selon Foot Mercato, l’agent du joueur d’Arsenal est à l'écoute de potentielles offres et celle de Nice a retenu son attention.

Un rendez-vous a déjà eu lieu et l’ancien crack du LOSC serait intéressé par l'idée d'un retour en Ligue 1, lui qui avait flambé lors de la saison 2018-2019 avec 22 buts au compteur. La piste Edinson Cavani est plus compliquée.

Toujours d’après FM, l’attaquant uruguayen a repoussé une nouvelle approche du Gym et veut continuer sa carrière du côté de Villarreal, où son ancien entraîneur au PSG Unai Emery le tient en haute estime.

🚨Info: Malgré un nouvel intérêt de Nice, Edinson Cavani 🇺🇾 priorise toujours une arrivée en 🇪🇸 et plus précisément à Villareal 🟡



■ Mais le club d'Emery 🇪🇸 veut/doit d'abord se séparer de Boulaye Dia 🇸🇳, proche de Salernitana, et de Paco Alcacer 🇪🇸.https://t.co/pnNLuKqhcl