OGC Nice, PSG - Mercato : Rivère vend la mèche pour l’avenir de Gouiri

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

Amine Gouri attire de nombreuses convoitises pour le prochain mercato estival dont celle du Paris Saint-Germain. Cependant, le buteur français est un élément essentiel au sein de l’équipe et s’en séparer ne serait pas la meilleure idée sur le plan sportif. Le président de l’OGC Nice s’est exprimé sur le cas de Gouiri.

Jean-Pierre Rivière a son idée pour l’avenir d’Amine Gouiri : « Pour moi, il n'y a pas de débat pour la saison prochaine. Amine Gouiri est un joueur important qui a envie de grandir avec notre club. Et j'espère que cette saison nous permettra de lui offrir des possibilités d'encore grandir avec nous »

Jean-Pierre Rivère 🎙 : "Pour moi, il n'y a pas de débat pour la saison prochaine. Amine Gouiri 🇫🇷 est un joueur important qui a envie de grandir avec notre club. Et j'espère que cette saison nous permettra de lui offrir des possibilités d'encore grandir avec nous". #OGCNice 🦅 pic.twitter.com/vnJWtMgObY

Pour résumer

Amine Gouiri réalise de très bonnes performances sous les couleurs de l’OGC Nice. Le président du club a récemment vendu la mèche sur son avenir. Pour lui, Amine Gouiri est un élément indispensable à l'OGC Nice et il souhaite le garde le plus longtemps possible.