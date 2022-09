OGC Nice - Mercato : Ross Barkley dernière recrue des Aiglons (officiel)

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

Après avoir lâché le dossier Tiémoué Bakayoko le 1er septembre, l'OGC Nice s'est placé en urgence sur un autre milieu d'expérience : Ross Barkley (28 ans), libéré de son contrat par Chelsea et donc libre de signer où il le souhaite après la deadline. Ce dimanche soir, à quelques minutes du coup d'envoi du match de Monaco, le Gym a officialisé la signature de l'international anglais (28 ans), passé notamment par Everton et les Blues de Chelsea. Un gros coup chipé au nez et à la barbe de Southampton... 📺 Merci d'avoir suivi nos programmes... jusqu'au bout 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿#OGCNice pic.twitter.com/606cnY6vBB — OGC Nice (@ogcnice) September 4, 2022

Alexandre Corboz

Rédacteur

