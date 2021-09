OGC Nice – Mercato : sa direction l'annonce, Galtier va devoir gérer une concurrence explosive

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

En marge de la conférence de presse de présentation d'Andy Delort vendredi (où il a longtemps été question des sanctions prises après Nice – OM), Julien Fournier, le directeur général du Gym s'est exprimé sur la qualité du Mercato des Aiglons.

« Très sincèrement, on a bien travaillé. Notre cellule de recrutement a beaucoup beaucoup travaillé durant l'année. Le premier des recrutements a été d'attirer l'entraîneur champion de France, ce qui n'est pas rien (…) On a ajouté de bons joueurs, de l'expérience à ce groupe sans pour autant avoir des joueurs extrêmement âgés. Je pense à Pablo Rosario, Mario Lemina, Justin Kluivert, Calvin Stengs... Ce sont des joueurs internationaux, de haut niveau et qui restent encore des jeunes joueurs. On est en content de ça », a confié le Marseillais.

Julien Fournier promet une grosse bataille pour jouer

Et Julien Fournier s'impatiente déjà de voir une concurrence féroce se mettre en place : « La venue d'Andy amène aussi de la concurrence à tous les postes. Je pense qu'on est presque en capacité d'interchanger les joueurs sans affaiblir l'équipe. En tant que dirigeant, ce qui m'intéresse, c'est de voir le comportement de nos propres joueurs face à cette compétition. Voir s'il y en a qui vont baisser les bras, voir s'il y en a qui vont passer numéro 1 devant les autres... C'est extrêmement intéressant à avoir. Au niveau de la direction, on est content d'avoir rempli les objectifs que l'on s'était fixé... »

