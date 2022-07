Deux recours pour les Girondins, un ancien du FC Nantes à Auxerre, un attaquant snobe Nice 

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

Girondins : deux recours pour Bordeaux

Alors qu’ils disaient ne pas envisager cette voie avant la décision prise hier par la commission d’appel de la DNCG, les Girondins de Bordeaux ont finalement décidé de continuer le combat pour rester en Ligue 2. Gérard Lopez a annoncé qu’ils allaient « faire un recours ». Celui-ci passe dans un premier temps par le CNOSF. Bordeaux a 15 jours pour le saisir à partir du moment où il reçoit la notification écrite de la décision prise par la commission d'appel de la FFF. Si la décision restait finalement la rétrogradation, le FCGB pourrait poursuivre la bataille devant le tribunal administratif, en référé, pour contester une nouvelle fois sa relégation à l’étage inférieur. Mais pour se tourner vers le tribunal administratif, il faut d'abord avoir saisi le CNOSF.

AS Monaco : 15 M€ pour Embolo !

Selon Loïc Tanzi, l’AS Monaco a formulé une première offre estimée à 15 millions d'euros pour Breel Embolo (25 ans). L’attaquant du Borussia Mönchengladbach était visé par l’OL avant que les Gones misent sur Alexandre Lacazette en début de mercato.

Toulouse FC : offre pour Moutinho, intérêt pour Rouault

Selon L’Équipe, le Toulouse FC a fait une offre dite « lowball » à Orlando City pour racheter a minima les derniers mois de contrat du latéral gauche portugais João Moutinho (24 ans), qui sera libre fin décembre. Le montant de celle-ci n’a pas fuité mais le dossier est en cours. Par ailleurs, Anthony Rouault intéresse Mayence pour remplacer Moussa Niakhaté, sur le point de rejoindre Nottingham Forest. Le jeune défenseur toulousain (21 ans) ne serait pas contre l'idée de quitter son club formateur, lui qui a déjà repoussé une première offre de prolongation d’un contrat qui court jusqu'en 2024.

Stade Brestois : Bain signe à l’AJ Auxerre

Malgré un accord de principe trouvé le week-end dernier avec Le Havre, Denys Bain s'est engagé hier avec l’AJ Auxerre, promu en Ligue 1. Le défenseur de 29 ans était en fin de contrat avec le Stade Brestois, où il n'a joué que 20 matches en trois saisons. Bain a signé un contrat d'une année avec l'AJA, plus une autre en option.

FC Nantes : Duverne dans le staff de l’AJA

Seize mois après sa courte aventure au FC Nantes, en compagnie de Raymond Domenech, Robert Duverne va signer un contrat d’un an avec l’AJ Auxerre. Après une rencontre avec Jean-Marc Furlan lors d’un match amical du promu bourguignon à Saint-Priest dans la banlieue de Lyon le week-end dernier face à Grenoble, les deux hommes sont tombés d’accord, selon RMC Sport. L’ancien préparateur physique des Bleus était à la recherche d’un projet depuis sa dernière apparition avec les Canaris en février 2021. Il fera dès demain matin son premier entraînement avec ses nouveaux joueurs.

OGC Nice : Salomon ne viendra finalement pas

Manor Solomon dit finalement non à l’OGC Nice. Santi Aouna, journaliste pour Foot Mercato explique que selon ses proches, un accord était tout près d’être signé entre le Gym et l’attaquant du Shaktar. Finalement, ce dernier s’est ravisé et va goûter à la Premier League la saison prochaine. L’international israélien (31 sélections, 6 buts) avait le choix entre Nice et Fulham. Il a opté pour le promu anglais. Solomon qui avait notamment marqué contre le Real Madrid en Ligue des champions, reste sur 13 réalisations en 39 confrontations. Les Aiglons bénéficient toujours d’une avance sur le dossier Moses Simon au poste d’ailier gauche mais ont grillé leur premier joker.

Stade de Reims : Mbuku dans le viseur de l'Olympiakos

Détenteur d'un bon de sortie pour cet été, Nathanaël Mbuku pourrait quitter le Stade de Reims pour l'Olympiakos. Le géant grec, toujours friand de joueurs français, est en effet en négociations avec le club champenois pour le transfert de l'ailier gauche de 20 ans. Selon le journaliste Giannis Chorianopoulos, les champions de Grèce auraient formulé une premier offre de 4,5 M€, refusée par les dirigeants rémois qui en attendent entre 6 et 7 M€. Les discussions continuent et un accord pourrait être trouvé dans les prochains jours.

Pour résumer Si But Football Club traite en premier lieu l'actualité de certaines équipes de l'élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu'il s'est passé aujourd'hui dans l'autre partie - moins médiatique - du football français.

