OGC Nice - Mercato : une piste de Galtier lui passe sous le nez (officiel)

Courtisé par l'OGC Nice de Christophe Galtier lors du mercato estival, Ozan Kabak a finalement pris la direction de la Premier League. Le défenseur central de Schalke 04 arrive à Norwich sous la forme d'un prêt d'une saison avec option d'achat. Chez les Canaries, l'international turc portera le numéro 15.

📝 We're delighted to confirm the signing of defender Ozan Kabak on a season-long loan deal from Schalke! 🤩



🇹🇷 #WelcomeKabak 🇹🇷