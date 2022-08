OGC Nice - Mercato : une piste prestigieuse de l'OM pour renforcer l'attaque ?

L'OGC Nice n'en a pas fini avec les noms prestigieux ! Après avoir attiré le Danois Kasper Schmeichel, fils de la légende de Manchester United Peter Schmeichel, les Aiglons seraient sur les traces de Giovanni Simeone. L'attaquant argentin est le rejeton de Diego Simeone, célèbre entraîneur de l'Atlético Madrid. Agé de 27 ans, il s'apprête à quitter le Hellas Vérone.

Ce ne sera pas pour rejoindre l'Olympique de Marseille, qui avait tout fait pour le recruter l'été dernier et qui est désormais dirigé par l'ancien entraîneur du Hellas, Igor Tudor. Les Phocéens ont fait d'autres choix. Ce qui ne signifie pas que l'OGCN est en pole position sur ce dossier. En effet, c'est le Napoli qui aurait la préférence de Simeone. Mais si jamais le SSCN opte pour un autre joueur, Nice pourrait avoir un beau coup à jouer...

