OGC Nice, OL - Mercato : le coach de Lorient se positionne sur le cas Moffi

Dans le viseur de l'OGC Nice (avec qui il est déjà d'accord) mais également de l'OL et de clubs anglais, Terem Moffi (23 ans) n'est pas certain de finir la saison au FC Lorient. Une situation qui inquiète sérieusement son entraîneur Régis Le Bris.

« Perdre trois attaquants la même saison ? Ce serait un non-sens »

En conférence de presse ce jour, le Breton a tiré la sonnette d'alarme, demandant à ses dirigeants de pouvoir conserver le Nigérian au moins jusqu'à la fin de saison de saison : « Fin août, on a perdu Armand (Laurienté). Aujourd’hui, Dango (Ouattara), qui était extrêmement important pour nous, s’en va. Si demain on doit perdre Terem (Moffi), on est d’accord qu’on s’affaiblit dramatiquement, et qu’on ne peut pas dignement être compétitif en Ligue 1 en perdant trois attaquants la même saison. Ce serait un non-sens ».

« Je ne sais pas si Terem partira ou non »

Pour autant, Régis Le Bris l'assure : les départs seront compensés. « On est OK sur le fonctionnement. Il y a le soutien d’une ambition partagée par tout le monde. J’ai la foi dans ce qui va se passer d’ici la fin du mercato, et qu’on sera tous très heureux d’avoir une meilleure équipe au 1er février (…) Je ne sais pas si Terem partira ou non. On ne maîtrise pas toutes les dimensions du marché. Cela ne tient pas qu’à nous. On a notre volonté, mais il y a aussi une concurrence, et des clubs qui sont plus ou moins difficiles dans le jeu des négociations ».

Officiellement malade, Terem Moffi n'est pas présent dans le groupe des Merlus pour le match de Coupe de France face à Bastia.