OGC Nice - OM : le Gym l'a encore mauvaise pour les sanctions

L’OGC Nice réalise une très bonne saison. Le club est en finale de la Coupe de France et se bat pour arracher une place qualificative en Ligue des Champions la saison prochaine. Avant de recevoir le PSG, les Aiglons sont troisièmes de Ligue 1.

Pour RMC Sport, le directeur du football des Aiglons, Julien Fournier est revenu sur les sanctions contre son club à la suite du match contre l’OM : « Moi quand je regarde le classement, je n'ai toujours pas digéré. Aujourd'hui, quand on regarde le classement, on a un point en moins et Marseille, qui était en train de perdre, a pour le coup un point en plus. »

Ce match avait été arrêté définitivement après que Dimitri Payet ait été touché par un jet de bouteille et qu’un envahissement de terrain des supporters niçois ait suivi cet incident.

🇫🇷 [FLASH] Tristes images de l'Allianz Riviera. Des supporters de #Nice ont jeté une bouteille sur Payet, qui a décidé de la renvoyer, ivre de colère. Le coach de l'#OM Sampaoli veut en découdre avec ces fans mais est retenu. La sécurité est débordée. Un blessé. (RMC) #OGCNOM pic.twitter.com/oP306PDNUX — La Plume Libre (@LPLdirect) August 22, 2021