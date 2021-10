OGC Nice, OM - Mercato : Delort déclare sa flamme à Galtier et au RC Lens !

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

Andy Delort a pris une nouvelle dimension à l’OGC Nice. Et l’OGC Nice a peut-être pris une nouvelle dimension avec Andy Delort. Depuis la semaine dernière, le club azuréen voit son actualité tourner autour de l’attaquant algérien, qui a décliné la dernière convocation de Djamel Belmadi chez les Fennecs. Ce refus a créé un début de polémique tué dans l’œuf par l’intéressé. Depuis, le joueur de 30 ans a même pris le soin de parler de ses choix de carrière et déclarer sa flamme au RC Lens !

« J’aime le foot et l’humain. C’est à l’instinct. J’essaye de faire le meilleur choix à chaque fois, et c’est bien ou pas bien. C’est compliqué car ça va toujours être commenté, mais on est obligé de faire des choix dans une carrière, a-t-il analysé dans L’Équipe. Onze clubs ? Mais ça ne dépend pas que de moi. Le foot, c’est voyager, c’est comme ça. Je suis franc et parfois, ça a pu choquer des gens que je puisse dire que j’aime un autre club, comme Lens, car ça pue le foot. L’AC Ajaccio me tient à cœur car j’y ai vécu une aventure humaine, l’entraîneur Olivier Pantaloni m’a énormément aidé. Et je serai toujours attaché à Montpellier, je n’oublierai jamais les moments extraordinaires. »

Au sujet de sa signature estivale à l’OGC Nice, le buteur de 30 ans est toutefois catégorique : il est venu pour évoluer sous les ordres de Christophe Galtier. « Bien sûr, et pour intégrer ce projet. Je suis encore plus content quand je vois les infrastructures. C’est le plus pro, le mieux encadré des clubs où je suis passé, a-t-il poursuivi. Galtier amène la culture de la gagne à l’équipe mais aussi à tout le club, toute la ville, c’est ce qui est extraordinaire avec lui. Mon attachement à lui, ça remonte à loin. On parle du numéro 1 en France, à travers le charisme qu’il dégage, les résultats. Lille est dans le mal, il arrive et devient champion. Il apprend énormément aux joueurs. Ça fait à peine plus d’un mois que je suis là et j’ai déjà beaucoup progressé. J’avais envie de passer un cap et ici, il y a tout pour viser plus haut. »

