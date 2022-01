OGC Nice, OM - Mercato : l'Italie en pole pour Julian Alvarez (River Plate)

Zapping But! Football Club Olympique Lyonnais : La question de la semaine

Auteur de 24 buts et 18 passes décisives avec River Plate sur l'année 2021, Julian Alvarez est la dernière merveille du football argentin. Il a conduit les Millonarios au titre de champion et espère désormais leur offrir une cinquième Copa Libertadores, qui leur permettrait de revenir à hauteur de l'ennemi séculaire, Boca Juniors, au palmarès de la compétition. Mais vu ses contacts avec des clubs européens, pas sûr qu'Alvarez soit encore en Argentine au moment de la phase à élimination directe de l'équivalent de la Champions League en Amérique du Sud.

En effet, le joueur qui fêtera ses 22 ans le 30 janvier est très courtisé. En France, l'OM aurait tenté de le recruter via les réseaux de Luis Campos. L'OGC Nice a également tenté sa chance. Mais c'est vers l'Italie qu'il se dirige. Son agent a passé quatre jours à Milan au début de l'année afin de négocier avec l'AC Milan, l'Inter Milan et le Napoli. Les trois clubs proposent sensiblement la même chose au joueur mais aussi à River Plate : verser dès à présent vingt millions d'euros mais laisser l'attaquant à disposition de son club formateur, qui s'apprête à disputer la Copa de la Superliga en plus de la Libertadores, jusqu'en juin. Un deal gagnant-gagnant qui pourrait convaincre River Plate de lâcher sa pépite, même si son idée première était de la garder jusqu'en décembre...

