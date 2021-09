OGC Nice - OM : Un supporter niçois condamné suite aux incidents

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

Un supporter niçois condamné à de la prison avec une interdiction de stade. Tony Calzoni, auteur d’un coup de pied vers Dimitri Payet lors des incidents en marge du match Nice - OM (incidents ayant provoqué l’arrêt de la rencontre) a été condamné à un an de prison avec sursis et de cinq d’interdiction de stade.

Le Figaro précise que « Cette condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Nice est inférieure aux réquisitions de la procureure, qui avait réclamé un an d'emprisonnement dont six mois ferme. ». S’il échappe à de la prison ferme, sa peine est tout de même assortie à une période de deux ans de suivi probatoire et d'une obligation de soins, et il devra justifier d'un travail ou d'une formation. Son avocat a déclaré qu’il ne ferait pas appel de cette décision rapporte l’Equipe. Le quotidien sportif précise également qu’un autre supporter niçois ayant fait un salut nazi lors de cette même rencontre sera jugé le 13 octobre.

Le match Nice - OM lui se rejouera sur terrain neutre et à huis clos à Troyes (Stade de l’Aube), le 27 octobre prochain.

