OGC Nice : on en sait plus sur l'absence mystérieuse de Dolberg

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

Après deux matchs d'absence, Kasper Dolberg a fait son retour sur les pelouses de Ligue 1 en entrant en jeu lors du match perdu ce dimanche par l'OGC Nice sur sa pelouse face à Montpellier (1-0). Dans un message posté en story de son compte Instagram, l'attaquant danois a dévoilé la raison de son absence, annonçant qu'il souffrait de diabète.

"J’ai reçu cette semaine des résultats de tests médicaux, et il s’avère que j’ai un diabète de type 1. Bien entendu, c’est une surprise pour moi, et je suis honnêtement soulagé de savoir enfin pourquoi je ne me sentais pas bien ces deux dernières semaines. Aussi, je suis extrêmement heureux que les docteurs ont pu me confirmer qu’avec le bon traitement, cela n’aurait aucun effet négatif sur ma carrière footballistique."