OGC Nice : Pierre Ménès apporte un gros bémol à la victoire contre Angers

Nice est en course pour décrocher une qualification en Ligue des Champions à l’issue de la saison. Les Aiglons sont actuellement troisièmes de Ligue 1, à un petit point de l’OM (2è). Malgré leur victoire sur Angers, Pierre Ménès n’a pas manqué de souligner un gros bémol sur son blog après le match.

« Ce dimanche a commencé par la victoire étriquée de Nice sur Angers. Les Aiglons ont marqué trois buts mais deux ont été refusés pour hors-jeu, le seul valable a été inscrit par l’excellent Kluivert qui progresse de match en match et a profité de la sortie hasardeuse de Petkovic. Entre Bernardoni et lui, je ne suis pas certain que le SCO ait deux gardiens au niveau. Mention spéciale également à Thuram qui m’impressionne un peu plus à chaque sortie. Une rencontre sans grand relief, disputée dans une ambiance médiocre et un peu désespérante. Match à 13h, beau temps, l’équipe est 3e mais quasiment personne à l’Allianz Riviera... » a écrit l’ancien journaliste de Canal+.