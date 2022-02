OGC Nice : Pierre Ménès commence à se lasser d'un défaut des Aiglons

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

Impressionnant mercredi soir en quarts de finale de la Coupe de France contre l'OM (4-1), l'OGC Nice est totalement passé au travers hier soir à Lyon (0-2). Non seulement les Aiglons pourraient voir les Marseillais prendre quatre points d'avance sur eux en cas de victoire à Metz ce soir mais, en plus, les Gones sont revenus à cinq longueurs. Si bien qu'une qualification en Champions League devient hypothétique. Pour Pierre Ménès, cette inconstance devient aussi lassante qu'elle est incompréhensible.

"Côté niçois, le tableau est beaucoup moins reluisant. Les Aiglons sont passés totalement au travers et il faut reconnaître que cette équipe azuréenne commence à être un peu illisible, capable d’enchaîner une défaite à domicile face à Clermont, d’en passer 4 à l’OM puis de se faire trimballer à Lyon sans avoir une occase. Les joueurs de Galtier auraient probablement dû obtenir un penalty pour une charge de Faivre sur Thuram. Mais très franchement, le match ne s’est pas joué là-dessus. Le problème pour le Gym, c’est que l’OM a maintenant une balle de break. En l’emportant à Metz dans la soirée, les Olympiens compteraient 4 points d’avance. Rien de rédhibitoire à 14 journées de la fin, mais il faut que les Niçois aient un peu plus de personnalité et de constance. Parce qu’ils ont autant déçu que les Lyonnais – qui ne sont plus qu’à 5 points derrière – ont enthousiasmé."

C’est fini à Lyon. Le Gym s’incline sur le score de 2 à 0.#OGCNice #OLOGCN pic.twitter.com/BYc6kTw2J2 — OGC Nice (@ogcnice) February 12, 2022