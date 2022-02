OGC Nice : pourquoi les Niçois n'ont pas complètement rassuré

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

Thuram et Kluivert, un ton au-dessus

Certes, les qualités des deux hommes sont connues. Et sont une nouvelle fois apparues face au SCO d'Angers, au beau milieu d'une équipe niçoise guère convaincante lors des 45 premières minutes. Remuant sur son côté gauche, sans cesse disponible, Kluivert a assurément été le meilleur Aiglon de la première période. C'est lui qui dépose un coup-franc très bien tiré pour le but (refusé) de Thuram. C'est lui qui provoque et offre à Dolberg une belle situation aux 20 mètres. C'est lui, enfin, qui ouvre le score d'une frappe intelligente et non d'un lob alors que Petkovic se trouve face à lui. Au même niveau que le Néerlandais : Kephren Thuram, qui n'a cesse, de proposer des solutions au milieu de terrain et, surtout, de jouer de l'avant. Ses risques offrent parois du déchet, mais quelle volonté de chercher les espaces et de bien combiner. Les deux hommes, plus discrets au retour des vestiaires, auront bien lancé l'OGCN dans cette rencontre.

A ne pas faire le break...

Au vu de la rencontre, on comprend mieux pourquoi le SCO d'Angers reste sur quatre défaites consécutives et est en chute libre au classement. Manque d'ambition, déchet technique, il n'est au fond que Boufal et Fulgini pour parfois proposer des pages de jeu intéressantes. Voilà aussi pourquoi les Niçois auraient pu, et auraient dû, faire le break au retour des vestiaires. En dépit des innombrables occasions de Delort, et de son but refusé pour hors-jeu, les hommes de Galtier ont souvent tendance à ronronner et ne pas tuer le match. Sans conséquence, ce jour, mais l'adversaire ne sera pas toujours aussi faible qu'Angers.

Delort, au courage

Au retour des vestiaires, on l'a dit, l'OGC Nice a pressé haut et affiché une réelle intention de faire le break. C'est Andy Delort que l'on retrouva alors dans tous les coups. De la tête, il trouvait les gants de Petkovic (52e). L'ancien montpelliérain trouvait ensuite les filets pour un nouveau but refusé (66e) en raison d'un hors-jeu, ratait son piqué, seul devant Petkovic, idéalement servi par Rosario (69e), et voyait enfin sa tête fuir le cadre (73e). Regrettable que Dolberg, transparent, n'ait pas affiché la même envie, la même combativité. Nul doute que les Aiglons auraient réussi à inscrire ce second but.