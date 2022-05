OGC Nice, PSG : Galtier a tranché pour son avenir, un crack de Liverpool à ses côtés ?

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

Les récentes secousses à l’OGC Nice ont même fait trembler Christophe Galtier. Soucieux de comprendre pourquoi le Gym avait fini la saison moins bien que ce qu’il ne l’avait commencé, Jim Ratcliffe et INEOS ont demandé un audit interne.

Le technicien marseillais ne devrait pas être menacé pour autant. Selon RMC Sport, l'entraîneur champion de France avec Lille en 2021, va poursuivre sa carrière du côté de Nice.

Toujours lié jusqu'en 2024, il devrait donc être présent à la reprise de l'entraînement le 27 juin prochain, avec les Aiglons et non pas du côté du PSG. Il sera en charge de qualifier Nice pour la phase finale de la Ligue Europa Conférence, après avoir arraché la 5e place de Ligue 1 lors de la 38e et dernière journée. Des changements sont attendus néanmoins. Selon le Daily Mirror, INEOS pense ainsi à Michael Edwards pour remplacer Julien Fournier au poste de directeur général.

L’intéressé fut la figure de proue du recrutement brillant de Liverpool ces dernières années et a quitté les Reds récemment. Un vrai cador qui pourrait avoir les mains libres pour recruter cet été. « Après avoir dépensé 55 millions d'euros cette saison, l'enveloppe pourrait être plus conséquente lors du prochain mercato et encore un peu plus pour celui qui suit, de quoi donner à Nice les moyens de rivaliser pour les places européennes », conclut la radio sportive.

Sir Jim Ratcliffe looks to tempt Michael Edwards into new role with Nice after leaving Liverpoolhttps://t.co/2rWeaFSJRQ pic.twitter.com/m3oijJb27L — Mirror Football (@MirrorFootball) May 23, 2022

Pour résumer Un peu secoué par une fin de saison pour le moins décevante à l’OGC Nice, Christophe Galtier est convoité par le PSG pour succéder à Mauricio Pochettino. L’avenir du technicien marseillais est déjà tranché : rester au Gym.

Bastien Aubert

Rédacteur