OGC Nice, PSG, L1 : tensions, aveux, racisme, le procès Galtier minute par minute

Le procès de Christophe Galtier est très vite entré dans le vif du sujet, ce matin, au tribunal de Nice. Avec, d'entrée, la prise de parole musclée de ses avocats. Qui dénoncent un semblant de justice et demandent la nullité de la procédure. Maître Schapira : Il y a une violation évidente contre Monsieur Galtier" et une véritable "déloyauté de l'enquête". Il y a ce mail de Julien Fournier fabriqué par lui et c'est sur cela que le parquet ouvre une enquête. Le problème est qu il y a, où à un moment, l'accusation allait être débattue. Il n'en est rien. Julien Fournier a été entendu chez lui. Il y a pire comme situation. Les enquêteurs saisis ne connaissaient le foot, et Julien Fournier les a baladés. C'est sur ce mensonge que tout est monté."

Nullité de la procédure

L'autre conseil de Galtier, Maître Martin, va encore plus loin. " On n'avait pas encore entendu Christophe Galtier, il a remis son téléphone portable. Vous avez là dedans tous les échanges whatsapp avec Julien Fournier et les joueurs. Je vous donne mon téléphone. Branle bas de combat. Mais il faut un informaticien. On va faire différent: on va prendre votre téléphone à chaque fois et on mettra 'vu' exact. Julien Fournier n'a pas tout donné. Ces pièces montrent que c'est la manipulation de Julien Fournier. A la fin de l'audition, nous sommes convoqués par le procureur, et le temps que nous sortons de la pièce et que nous arrivions au parking, le communiqué de presse est parti. En 10 minutes il est écrit avec le renvoi dans une course à l'échalott entre médias et réseaux sociaux. Personne ne peut croire qu'il a été écrit entre la fin de la garde à vue. Monsieur Galtier n'a pas été traité à armes égales. J'aurais aimé une confrontation avec Julien Fournier, les joueurs, Dante, les dirigeants d'Ineos. C'est ça une vraie enquête. Je ne suis pas sur, je suis même certain qu'il n'aurait pas été renvoyé devant la justice. Je m'associe aux conclusions sur la nullité de la procédure."

L'ancien entraîneur a ensuite pris la parole. Tout aussi décidé à contester les faits et à défendre son honneur. "Quand j'ai été convoqué en garde à vue, cela a été une période difficile sur le plan de ma sécurité. Je me suis déplace de Cassis à Nice. Je fais face à des policiers corrects, qui ont fait leur travail. Au fur et à mesure que la garde à vu avançait, j'ai compris que j'étais dans un interrogatoire à charge. Au fur et à mesure, je me suis fermé et j'ai eu du mal à répondre. Je vais aujourd'hui répondre à toutes les questions ce jour. La période du Ramadan ? Comme je l'ai fait dans tous les clubs et le groupes que j'ai eu à gérer, la question du jeûne est une problématique. Nous avons ces questions-là au tout début de la saison. Cela n'engendre rien. C'est juste quand on voit le calendrier avec des ambitions d'Ineos d'amener Nice en Ligue des champions. Je suis très heureux de travailler avec Julien Fournier et à Nice. Et je regarde le calendrier. Quand je vois les matchs décisifs de la période avec trois par semaine. Mon vécu en tant qu'adjoint et responsable d'équipe, je sais que la fenêtre est importante. Qu'est-ce que on va mettre en place dans la période."

Christophe Galtier est ensuite interrogé par le procureur sur de supposés propos racistes. Tenus par l'ancien technicien niçois selon Frédéric Gioria. Galtier : "Je veux déjà revenir en arrière. Quand j'arrive de Lille, je dois arriver avec la totalité de mon staff. Il s'avère qu'au bout de 24h, je n'ai pas pu les recruter. Et donc, Frédéric Gioria est venu dans le staff, c'est un très proche. Quand j'arrive dans un club, je m'appuie sur quelqu'un qui connait pour me nourrir du vestiaire et de l'histoire. En janvier 2022, j'ai une discussion avec Julien Fournier où je lui demande de ne pas travailler avec Frédéric Gioria. Pourquoi me demande Julien Fournier ? Pour incompétence. Point. "Mais les propos racistes, je ne les ai pas tenus."

Toutes aussi attendues, les explications de Galtier sur le cas Jean-Clair Todibo et la gestion du Ramadan de ce dernier. "Le 26 mars, j'échange avec Jean-Clair Todibo sur les performances. C'est plus qu'un échange coach-joueur. Frédéric Gioria est la personne la plus raciste que j'ai rencontré dans le football. Le ramadan, l'année d'avant, c'était un vrai bordel : certains dormaient par terre. Je demande à voir Jean-Clair Todibo. Je le reçois dans un bureau et je lui parle de la gestion du jeûne le jour du match. Il me regarde poliment. Il est converti, je le savais, issu d'une branche rigoureuse. On fait court et me dit : 'Coach. J'ai un chef qui s'installe chez moi. Il a mis toutes les conditions pour rester le plus performant. Je ne change pas de position. Je pratiquerai le jeûne le jour du match'. Je suis plus que contrarié car la relation avec mes joueurs est celle de père-fils. Et je me retrouve face à un joueur qui s'est fermé car Frédéric Gioria m'a envoyé dans un piège et dans un mur. J'ai rapidement compris et j'ai fait la remarque à Frédéric Gioria. Je lui ai demandé: 'Comment cela se fait que toi qui a vécu le ramadan l'an passé, tu m'envoie dans un mur comme cela?'. Jean-Clair Todibo a pratiqué le jeûne du ramadan le jour du match."

Propos retranscrits par RMC.

