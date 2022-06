OGC Nice, PSG : le Gym a déjà réglé le remplacement de Galtier et travaille sur le Mercato

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

Un tour de chaises musicales va s’effectuer à l’OGC Nice cet été. Arrivé il y a tout juste un an sur la Côte d’Azur, Christophe va déjà plier bagages pour, très probablement, devenir le nouvel entraîneur du PSG. Pour le remplacer, les Niçois ont recontacté Lucien Favre, le coach suisse, déjà passé par le club entre 2016 et 2018. Jean-Pierre Rivère serait d’ailleurs presque fixé.

Selon Le 10 Sport, les négociations entre l’OGC Nice et Lucien Favre sont très avancées même si pour l’instant rien ne serait signé entre les deux parties. Le Gym et le technicien suisse doivent encore trouver un terrain d’entente sur la durée du contrat, qui sera de deux ou trois saisons. En attendant, l’ancien du Borussia Dortmund travaille pour le mercato et, selon la même source, pisterait Vinicius Zanocelo (21 ans), le joueur de Santos.

EXCLU @le10sport : Dernière ligne droite pour Lucien Favre à Nice



— Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) June 23, 2022

Pour résumer Alors que Christophe Galtier est en bonne voie pour s’engager avec le PSG, l’OGC Nice serait proche de boucler le retour de Lucien Favre pour venir remplacer l’ancien entraîneur du LOSC. Il devrait signer au Gym pour 2 ou 3 saisons.

Adrien Deschepper

Rédacteur