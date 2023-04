OGC Nice - PSG : le Gym risque gros après les insultes sur Galtier

Zapping But! Football Club Top 10 : Les pires transfert du football européen

La victoire du PSG contre l’OGC Nice (2-0) a été entachée par le dérapage d’une partie des ultras niçois à l’égard de Christophe Galtier, et plus particulièrement d’une banderole injurieuse sur sa mère dans la Populaire Sud : « Avant/après, la mama di Galtier. » Devant le coup de sang des supporters niçois, Didier Digard a tenu à calmer le jeu.

« À partir de ce (samedi) soir, et jusqu’à jeudi soir, l’Europe, c’est le plus important, a-t-il assuré en conférence de presse. La réaction de Galtier ? Je ne m’y attendais pas. Je ne veux pas que mes joueurs s’éparpillent avec ça. L’adversaire peut avoir des réactions qui peuvent ne pas nous convenir mais on ne doit pas porter attention à ça. Dès que l’arbitre a sifflé, j’étais focalisé sur le match de Bâle et je ne voulais pas qu’on perde d’énergie bêtement. »

Selon RMC Sport, la commission de discipline de la LFP va étudier ce cas, sur la base d'un message à caractère injurieux, le 19 avril. L’OGC Nice risque une amende autour de 5000 euros.